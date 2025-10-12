استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

الخطوة جاءت استجابةً لردود فعل المستخدمين الذين اعتبروا الميزة ضرورية لتعدد المهام والتنقل السريع بين التطبيقات.
الميزة أصبحت الآن مدمجة في النظام الجديد وتدعم تغيير الأبعاد، لكن لا يمكن تشغيل أكثر من تطبيق واحد في وضع Slide Over، وهو ما أثار بعض الانتقادات.
إعادة الميزة تؤكد تفاعل أبل مع ملاحظات المستخدمين، وسعيها للموازنة بين الابتكار وتجربة الاستخدام المألوفة.
-
أخبار متعلقة
-
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور
-
تحذير.. 16 تطبيقاً قد تفتح الباب لاختراق حساباتك المصرفية
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"
-
مسح ذاكرة "الكاش" مفتاح لتحسين أداء "بلايستيشن 5"
-
نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك
-
بضغطة واحدة.. مشاركة حالة واتساب على إنستغرام وفيسبوك
-
تقنية MagSafe من أبل: مستقبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي
-
فيسبوك يقترب من تيك توك بميزة فقاعة الإعجاب