الأحد 2025-10-12 03:08 م
 

استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

5
تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   أعادت شركة أبل ميزة Slide Over في النسخة التجريبية الثانية من نظام iPadOS 26.1، بعد أن أزالتها مع التحديث السابق، إثر تغييرات في نظام إدارة النوافذ.

اضافة اعلان


الخطوة جاءت استجابةً لردود فعل المستخدمين الذين اعتبروا الميزة ضرورية لتعدد المهام والتنقل السريع بين التطبيقات.


الميزة أصبحت الآن مدمجة في النظام الجديد وتدعم تغيير الأبعاد، لكن لا يمكن تشغيل أكثر من تطبيق واحد في وضع Slide Over، وهو ما أثار بعض الانتقادات.


إعادة الميزة تؤكد تفاعل أبل مع ملاحظات المستخدمين، وسعيها للموازنة بين الابتكار وتجربة الاستخدام المألوفة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة