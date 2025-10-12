استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

الوكيل الإخباري- أعادت شركة أبل ميزة Slide Over في النسخة التجريبية الثانية من نظام iPadOS 26.1، بعد أن أزالتها مع التحديث السابق، إثر تغييرات في نظام إدارة النوافذ.

الخطوة جاءت استجابةً لردود فعل المستخدمين الذين اعتبروا الميزة ضرورية لتعدد المهام والتنقل السريع بين التطبيقات.



الميزة أصبحت الآن مدمجة في النظام الجديد وتدعم تغيير الأبعاد، لكن لا يمكن تشغيل أكثر من تطبيق واحد في وضع Slide Over، وهو ما أثار بعض الانتقادات.



إعادة الميزة تؤكد تفاعل أبل مع ملاحظات المستخدمين، وسعيها للموازنة بين الابتكار وتجربة الاستخدام المألوفة.