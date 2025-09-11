تطبيقات للكشف عن الإيصالات المزيفة المولَّدة بالذكاء الاصطناعي

شركة AppZen كشفت أن 30% من الإيصالات الاحتيالية حاليًا يتم إنشاؤها باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي.
ولمواجهة هذه الظاهرة، بدأت شركات مثل Expensify وSAP Concur تطوير أدوات ذكية لرصد التزييف، عبر تحليل أنماط الإنفاق والبيانات الخفية في الإيصالات.
الخبراء يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي زاد من حجم وتطور الاحتيال، ما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة، ويستدعي تقنيات متعددة لكشفه.
