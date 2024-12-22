تطبيق الملفات من غوغل يحصل على خاصية منتظرة بواسطة 'Gemini'

وتساعد هذه الميزة المستخدمين في تلخيص ملفات الـ"PDF" الطويلة، مما يسهل عليهم مراجعة عدة مستندات بسرعة.
كذلك يتطلب استخدام هذه الميزة تعيين "Gemini" كمساعد ذكي أساسي للجهاز، وأن يكون الجهاز يعمل بإصدار "Android 15".
وتسعى "غوغل" باستمرار إلى تحسين تجربة المساعد الذكي "Gemini" المعتمد على الذكاء الاصطناعي عن طريق دمج قدراته في العديد من الوظائف بالهاتف الذكي.
وتأتي هذه الميزة بعد أيام من إضافة خاصية أخرى لتطبيق "الملفات" من "غوغل" وهي "PDF Viewer"، والتي تسهل تجربة المستخدمين أثناء استخدام ملفات "PDF" بمجموعة من الخيارات منها إمكانية إضافة إشارات مرجعية، ومشاركة الملفات بطريقة أسهل.
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