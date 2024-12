تطبيق الملفات من غوغل يحصل على خاصية منتظرة بواسطة 'Gemini'

الوكيل الإخباري- أضافت شركة "غوغل" ميزة "Ask me about this PDF" المعتمدة على المساعد الذكي "Gemini" إلى تطبيق "الملفات" (Files by Google) للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وتساعد هذه الميزة المستخدمين في تلخيص ملفات الـ"PDF" الطويلة، مما يسهل عليهم مراجعة عدة مستندات بسرعة.

لكن هذه الميزة ليست متاحة لكل المستخدمين، إذ يتطلب استخدامها اشتراك "Gemini Advanced" المدفوع، بحسب تقرير لموقع "Android Police" المتخصص في أخبار نظام "أندرويد"، اطلعت عليه "العربية Business".



كذلك يتطلب استخدام هذه الميزة تعيين "Gemini" كمساعد ذكي أساسي للجهاز، وأن يكون الجهاز يعمل بإصدار "Android 15".



وتسعى "غوغل" باستمرار إلى تحسين تجربة المساعد الذكي "Gemini" المعتمد على الذكاء الاصطناعي عن طريق دمج قدراته في العديد من الوظائف بالهاتف الذكي.



وتأتي هذه الميزة بعد أيام من إضافة خاصية أخرى لتطبيق "الملفات" من "غوغل" وهي "PDF Viewer"، والتي تسهل تجربة المستخدمين أثناء استخدام ملفات "PDF" بمجموعة من الخيارات منها إمكانية إضافة إشارات مرجعية، ومشاركة الملفات بطريقة أسهل.