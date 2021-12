تعرفي إلى أفضل تطبيقات إدارة الميزانية

الوكيل الإخباري - في الماضي، كان من يرغب في وضع ميزانية مناسبة لأسرته، يحتاج لدراسة بعض أمور التدبير المنزلي والاقتصاد، لكن الآن ولحسن الحظ، هناك تطبيقات تساعد على إعداد ميزانية مناسبة للأفراد والأسر، من خلال بعض النقرات على الهاتف، وإدخال بيانات بسيطة.

في ما يلي أفضل التطبيقات التي تساعد على إدارة الميزانية:

"PocketGuard"

يربط تطبيق "PocketGuard"، المجاني، بين الحسابات المصرفية للمستخدم، ويأخذ بعين الاعتبار الفواتير الشهرية والديون والدخل، وتحديد بعض أهداف الادخار، ويوضح المبلغ المتاح للإنفاق اليومي.

Mint"

يعمل تطبيق "Mint" لإدارة الميزانية على ربط الحسابات المالية للمستخدم، وتتبع المعاملات المالية بما في ذلك المشتريات والمدفوعات والأرباح، وأهداف الادخار، ليقدم تنبيهات عندما يتم تجاوز الميزانية في أي من الفئات المحددة، كما يعمل على تذكير المستخدم بمواعيد سداد الفواتير لتجنب الغرامات ورسوم التأخر في السداد.



"You Need a Budget"

يساعد تطبيق "You Need a Budget" أو "YNAB" المستخدم الملتزم بأهداف ادخار واضحة على تحقيق أهدافه. ويتيح التطبيق للمستخدم وضع خطة شاملة لكل دولار يكسبه، ويساعده على تطبيقها، لكن التطبيق ليس مجانياً وتبلغ تكلفة اشتراكه الشهري 12 دولاراً، والسنوي 84 دولاراً، وذلك بعد فترة تجريبية مجانية مدتها 34 يوماً.

زهرة الخليج