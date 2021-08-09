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الإثنين، 09-08-2021 03:29 م

تغير مجال تطوير البرمجيات

تطوير_البرمجيات


الوكيل الإخباري - يعتبر مجال تطوير البرمجيات من أهم مجالات العمل حول العالم. وهذا نظرًا للتطور التقني المستمر والاعتماد الكبير على البرمجيات والأنظمة من الحكومات، الشركات والأفراد، ودور مطوري البرمجيات هو الدور الأساسي في تطوير هذه الأنظمة.

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أصبح المطورين الآن في حاجة لإدارة المشاريع والمشاركة في التخطيط لها. إلى جانب حاجتهم للتواصل المستمر مع أشخاص غير عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من الأساس. وهو ما يحتاج منهم قدرة على الشرح لغير المتخصصين.


والحاجة لهذا التغيير قد ظهرت بعد الفشل المستمر الذي حققته برمجيات عديدة. هناك شركات قد استثمرت ملايين الدولارات وسنوات من العمل في برامج وأنظمة، وبعد الانتهاء منها لم تكن بالجودة المطلوبة.


وقد ألقي اللوم على مطوري البرمجيات من أكثر من ناحية وهذا لأنهم لم يكونوا قادرين على مشاركة مستوى التقدم في عمليات التطوير بالشكل الصحيح وهو ما أثر على التوقعات الإدارية والخطط طويلة الأجل.

 

وفي العادة، الشركات المطورة للبرمجيات تقوم بتحديد خطة العمل والأهداف من التطبيق. بينما يكتفي المطورين بالعمل على برمجته وتجهيزه للإطلاق. وهنا يجب أن يحدث تواصل بين القطاعين الإداري والتكنولوجي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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