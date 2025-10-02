أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد

🔧 ميزات قوية:
خط زمني متعدد الطبقات للفيديو والصوت والنص.
أداة تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي لعزل الضجيج.
ترجمة تلقائية وتنسيقات عناوين مرنة.
دعم التكامل مع Adobe Firefly AI لإنشاء مؤثرات وأصول داخل التطبيق.
إمكانية نقل المشروع بسلاسة إلى نسخة Premiere Pro المكتبية.
💡 النسخة المجانية:
يتوفر التطبيق مجانًا على متجر App Store، مع ميزات إضافية مدفوعة مثل التخزين السحابي وأرصدة الذكاء الاصطناعي.
🌀 استبدال Premiere Rush:
سيحل التطبيق الجديد مكان "Premiere Rush"، والذي سيتوقف تمامًا في 30 سبتمبر 2026.
📱 أندرويد قريبًا:
أدوبي أكدت أن نسخة Android من التطبيق قيد التطوير.
📊 منافسة قوية:
يدخل "Premiere" سوقًا مزدحمة بتطبيقات مثل CapCut، لكن أدواته الاحترافية وتكامل الذكاء الاصطناعي قد تمنحه ميزة تنافسية لدى صناع المحتوى.
