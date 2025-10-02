عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل

الوكيل الإخباري- في العصر الرقمي، بات البحث عبر غوغل وسيلة أساسية لتحميل التطبيقات، لكن قراصنة يستغلون هذه الثقة بنشر تطبيقات مزيفة مرفقة ببرمجيات خبيثة ضمن نتائج البحث.

🔍 كيف يتم الخداع؟

ينشئ المهاجمون مواقع وهمية تحاكي تمامًا المواقع الأصلية لتطبيقات شهيرة مثل واتساب وكروم وتيليغرام، ويضيفون نسخة حقيقية من التطبيق إلى جانب برنامج خبيث مخفي.

يعتمدون على تقنية "تسميم نتائج البحث" (SEO poisoning) لجعل مواقعهم تظهر في الصفحات الأولى من غوغل، وأحيانًا عبر إعلانات مدفوعة.



🦠 النتيجة؟

بمجرد تشغيل التطبيق، تعمل البرمجية الخبيثة في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم، وتبدأ بالتجسس، تسجيل ما يُكتب على لوحة المفاتيح، ومراقبة الشاشة.



🔒 كيف تحمي نفسك؟

حمّل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية (Google Play / App Store).

تأكد من عنوان الموقع (URL) جيدًا.

لا تثق بالإعلانات المدفوعة دون تحقق.

استخدم برامج مضادة للفيروسات.

حدّث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام.