عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل

🔍 كيف يتم الخداع؟
ينشئ المهاجمون مواقع وهمية تحاكي تمامًا المواقع الأصلية لتطبيقات شهيرة مثل واتساب وكروم وتيليغرام، ويضيفون نسخة حقيقية من التطبيق إلى جانب برنامج خبيث مخفي.
يعتمدون على تقنية "تسميم نتائج البحث" (SEO poisoning) لجعل مواقعهم تظهر في الصفحات الأولى من غوغل، وأحيانًا عبر إعلانات مدفوعة.
🦠 النتيجة؟
بمجرد تشغيل التطبيق، تعمل البرمجية الخبيثة في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم، وتبدأ بالتجسس، تسجيل ما يُكتب على لوحة المفاتيح، ومراقبة الشاشة.
🔒 كيف تحمي نفسك؟
حمّل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية (Google Play / App Store).
تأكد من عنوان الموقع (URL) جيدًا.
لا تثق بالإعلانات المدفوعة دون تحقق.
استخدم برامج مضادة للفيروسات.
حدّث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
بأقل من دقيقة.. كيف تصلح مشكلة بطء الشحن في الهاتف
-
أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر
-
مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"
-
لحماية الخصوصية.. ملفات لا يجب تخزينها على السحابة
-
بالذكاء الاصطناعي .. أداة جديدة لتحسين علاج الصرع عند الأطفال
-
غوغل تحتفل بذكرى تأسيسها الـ27 بإعادة عرض شعارها الأصلي