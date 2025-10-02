الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل

لل
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   في العصر الرقمي، بات البحث عبر غوغل وسيلة أساسية لتحميل التطبيقات، لكن قراصنة يستغلون هذه الثقة بنشر تطبيقات مزيفة مرفقة ببرمجيات خبيثة ضمن نتائج البحث.

اضافة اعلان


🔍 كيف يتم الخداع؟
ينشئ المهاجمون مواقع وهمية تحاكي تمامًا المواقع الأصلية لتطبيقات شهيرة مثل واتساب وكروم وتيليغرام، ويضيفون نسخة حقيقية من التطبيق إلى جانب برنامج خبيث مخفي.
يعتمدون على تقنية "تسميم نتائج البحث" (SEO poisoning) لجعل مواقعهم تظهر في الصفحات الأولى من غوغل، وأحيانًا عبر إعلانات مدفوعة.


🦠 النتيجة؟
بمجرد تشغيل التطبيق، تعمل البرمجية الخبيثة في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم، وتبدأ بالتجسس، تسجيل ما يُكتب على لوحة المفاتيح، ومراقبة الشاشة.


🔒 كيف تحمي نفسك؟
حمّل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية (Google Play / App Store).
تأكد من عنوان الموقع (URL) جيدًا.
لا تثق بالإعلانات المدفوعة دون تحقق.
استخدم برامج مضادة للفيروسات.
حدّث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فيديو منوع من أذكى الخدع البصرية لهذا المبنى: يبدو وكأنه يتحرك مع حركة الناس، لكنه في الحقيقة ثابت تماما

5

فيديو منوع أسرة ذكية لنقل المرضى في الصين دون عناء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

للا

فيديو الوكيل آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة

جامعة اليرموك

أخبار محلية أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

للا

فيديو الوكيل نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات

بر

تكنولوجيا ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية ا

أخبار محلية المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج



 
 





الأكثر مشاهدة