خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

وقد رصد موقع WABetaInfo هذه الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب على أندرويد، حيث سيُضاف رابط داخل الإعدادات يسمح للمستخدمين بحجز اسم المستخدم مسبقًا، استعدادًا لإطلاق الدعم الكامل لاحقًا.
الميزة الجديدة ستُطرح بشكل تدريجي، ومن المهم للمستخدمين حجز أسمائهم المفضلة مبكرًا لتجنب انتحال الهوية أو فقدان الاسم المرغوب.
ويُذكر أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة المنافسة مع تطبيقات مثل تيليغرام وسيغنال، التي توفر منذ فترة إمكانية استخدام اسم مستخدم أو بريد إلكتروني للتواصل، دون الحاجة إلى كشف رقم الهاتف
