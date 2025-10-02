الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

بأقل من دقيقة.. كيف تصلح مشكلة بطء الشحن في الهاتف

الوكيل الإخباري-   يعاني كثيرون من بطء شحن الهواتف رغم استخدام شواحن وكابلات حديثة، لكن السبب غالبًا ليس في البطارية أو الشاحن، بل في تراكم الغبار داخل منفذ الشحن.

هذا الغبار يعيق التوصيل السليم بين الكابل والهاتف، مما يبطئ وصول التيار الكهربائي. ولحل المشكلة، ينصح الخبراء بـ:
فصل الهاتف عن الشاحن.
تنظيف المنفذ باستخدام عود قطن جاف أو أداة بلاستيكية رفيعة (مع تجنّب الأدوات المعدنية).
إعادة توصيل الكابل وملاحظة تحسن سرعة الشحن.


وللحفاظ على أداء الشحن، استخدم دائمًا شواحن وكابلات أصلية، ونظف منفذ الهاتف بانتظام. أما في حال استمرار المشكلة، فقد تكون هناك حاجة لفحص الجهاز لدى مركز صيانة مختص.

 

