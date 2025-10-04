السبت 2025-10-04 04:08 م
 

ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟

السبت، 04-10-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   مع تطور التكنولوجيا، أصبحت منافذ USB أساسية في حياتنا اليومية، ويثير اختلاف ألوانها – خصوصًا اللون الأبيض – تساؤلات حول دلالاتها. يشير اللون الأبيض عادة إلى منافذ USB القديمة من نوع 1.0 أو 1.1، والتي تدعم سرعات منخفضة جدًا لنقل البيانات (حتى 12 ميجابايت/ثانية) وقدرة طاقة ضعيفة (حتى 0.5 واط فقط).

وغالبًا لا تُستخدم هذه المنافذ في الأجهزة الحديثة، وتُرى أحيانًا في الطائرات أو المعدات القديمة. ورغم أن الألوان تُعطي مؤشرًا عامًا على نوع المنفذ، إلا أنها ليست معيارًا إلزاميًا للمصنعين، لذا يُفضل دائمًا مراجعة مواصفات الجهاز بدلاً من الاعتماد على اللون فقط.

 

ارم نيوز 

 
 
