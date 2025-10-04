ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟

وغالبًا لا تُستخدم هذه المنافذ في الأجهزة الحديثة، وتُرى أحيانًا في الطائرات أو المعدات القديمة. ورغم أن الألوان تُعطي مؤشرًا عامًا على نوع المنفذ، إلا أنها ليست معيارًا إلزاميًا للمصنعين، لذا يُفضل دائمًا مراجعة مواصفات الجهاز بدلاً من الاعتماد على اللون فقط.
-
أخبار متعلقة
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
-
8 طرق يستخدم بها المحترفون ChatGPT لزيادة الإنتاجية
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل
-
بأقل من دقيقة.. كيف تصلح مشكلة بطء الشحن في الهاتف
-
أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر
-
مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"