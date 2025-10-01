أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

1. تطبيق "Your Phone" من مايكروسوفت
يُعد من أكثر الحلول شيوعًا لمستخدمي ويندوز، إذ يسمح بالوصول إلى الرسائل، المكالمات، الصور والإشعارات دون الحاجة لاستخدام الهاتف.
2. أداة Scrcpy مفتوحة المصدر
تمكّن المستخدم من عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر والتحكم بها باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح. ما يميزها أنها مجانية ولا تتطلب تثبيتًا معقدًا، وتعمل عبر USB أو اتصال لاسلكي.
3. حلول الشركات المصنعة
سامسونغ DeX: يحوّل الهاتف إلى واجهة سطح مكتب عند ربطه بالحاسوب.
هواوي HiSuite: يتيح إدارة الملفات والرسائل وجهات الاتصال بسهولة.
تحديات الاستخدام
بعض الأدوات تتطلب اتصالًا سلكيًا لضمان الأداء، كما تختلف درجة الأمان بين التطبيقات، ولا تدعم جميع الهواتف هذه الميزات، ما يجعل التجربة متفاوتة.
رغم التحديات، تظل هذه الأدوات خيارات فعالة لمن يبحثون عن دمج سلس بين الهاتف والحاسوب.
