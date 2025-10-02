الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

الوكيل الإخباري-   أعلن تطبيق سناب شات عن تعديل في ميزة "الذكريات" (Memories)، ليصبح الحد المجاني للتخزين 5 جيجابايت فقط، بعد أن كان غير محدود منذ إطلاق الميزة عام 2016.

ووفق السياسة الجديدة، سيتعين على المستخدمين الاشتراك في باقات مدفوعة للحصول على مساحة إضافية، تبدأ من:
100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا
250 جيجابايت ضمن اشتراك Snapchat+ مقابل 3.99 دولار شهريًا
5 تيرابايت بخطة بلاتينيوم مقابل 15.99 دولار شهريًا


وأوضحت الشركة أن معظم المستخدمين لن يتأثروا بالقرار، إذ لا يتجاوزون الحد الجديد، بينما سيتعين على المستخدمين النشطين إدارة محتواهم أو الاشتراك.


لتسهيل الانتقال، تمنح سناب فترة سنة كاملة للمستخدمين الذين تجاوزوا الحد لتقرير ما إذا كانوا سيحذفون محتواهم أو يشتركون.


ويأتي القرار ضمن توجه سناب لتنويع مصادر دخلها، بعد إطلاق خدمات مدفوعة مثل Lens+. بهذا تنضم إلى شركات مثل جوجل وآبل التي تقدم خدمات تخزين سحابي مدفوعة.


المستخدمون اليوم أمام خيارين: تنظيف أرشيف الذكريات أو الدفع للاحتفاظ بها.

 

