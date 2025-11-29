توقف فوراً.. 7 مخاطر تدفعك لعدم مشاركة حسابات الذكاء الاصطناعي مع الآخرين

أهم المخاطر:
كشف كامل لسجل المحادثات ومعلومات شخصية.
تسريب بيانات من محادثات سابقة عند استخدام شخص آخر للحساب.
تشويش نبرة الردود أو اقتراحات المشاريع بسبب تعدد المستخدمين.
إمكانية الوصول غير المقصود لملفات متصلة بالحساب مثل Google Drive أو GitHub.
ظهور بيانات الدفع والفواتير وإمكانية إجراء مشتريات.
مخالفة شروط الخدمة قد تؤدي لتعليق الحساب أو فقدان الاشتراك.
تحميل المسؤولية عن أي أفعال يقوم بها المستخدم الآخر.
الخلاصة: مشاركة حساب الذكاء الاصطناعي مع أي شخص، حتى من العائلة، محفوفة بالمخاطر وينصح بعدم القيام بها لحماية الخصوصية والبيانات.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
