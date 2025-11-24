سناب تشات يبدأ التحقق من الأعمار قبل تطبيق قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل

11:08 ص

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق سناب تشات في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة، الاثنين، قبل أسابيع من تطبيق كانبرا قوانين تحظر استخدام من هم دون 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي.





واعتبارا من 10 كانون الأول، ستجبر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام وتيك توك، على حذف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وإلا ستواجه غرامات باهظة.



وأضافت الشركة "ابتداء من الأسبوع الحالي سيطلب من العديد من المستخدمين تحديد أعمارهم لمواصلة استخدام سناب تشات".



وأضافت أنه يمكن أن يقوموا بذلك عبر حساب مصرفي أسترالي أو بطاقة هوية حكومية أو عن طريق التقاط صور لوجوههم التي سيقدر طرف ثالث فئتها العمرية.



وأشارت إلى أن حسابات من هم دون 16 عاما ستغلق اعتبارا من 10 كانون الأول.



ونصح تطبيق سناب تشات، كغيره من منصات التواصل الاجتماعي، مستخدميه المراهقين بتنزيل بياناتهم في أسرع وقت ممكن، إذ قد يكون من الصعب عليهم القيام بذلك بعد سريان الحظر.



وأعرب التطبيق عن معارضته الشديدة لإدراجه ضمن قائمة الحظر الأسترالية.



وحذر قائلا "مع ذلك، فإن فصل المراهقين عن أصدقائهم وعائلاتهم لا يزيد من أمانهم، بل قد يدفعهم إلى تطبيقات مراسلة أقل أمانا وخصوصية".



وحتى الآن، تجنبت عشر منصات، بينها ديسكورد وواتساب وليغو بلاي وبينترست، إدراجها في قائمة هذا التشريع.



لكن السلطات الأسترالية احتفظت بحقها في تحديث القائمة وفق ما تقتضي الحاجة.