بسبب سياسات ميتا.. "مايكروسوفت كوبايلوت" يغادر واتساب رسميًا

نقاط رئيسية:
القرار يشمل جميع مساعدات الذكاء الاصطناعي العامة مثل ChatGPT وPerplexity، وليس مايكروسوفت فقط.
كوبايلوت سيظل متاحًا عبر تطبيقه الرسمي على أندرويد، iOS، الويب، وويندوز.
محادثات كوبايلوت داخل واتساب غير مصدّقة، لذا يجب تصدير سجل الدردشة قبل 15 يناير 2026 للحفاظ عليه.
الهدف من القرار هو جعل Meta AI المساعد الرسمي الوحيد على واتساب، مع التركيز على دعم الأعمال وإرسال الإشعارات بدل التوزيع العام لمساعدات الذكاء الاصطناعي.
باختصار، انسحاب كوبايلوت يعكس تحوّل واتساب نحو سيطرة مباشرة على خدمات الذكاء الاصطناعي وتقييد استخدام المساعدات العامة داخل منصتها.
-
