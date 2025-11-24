جدل واسع بعد إعلان مايكروسوفت انتهاء دعم ويندوز 10

الوكيل الإخباري- أثار إعلان مايكروسوفت عن إنهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10 في أكتوبر 2025 موجة واسعة من الجدل، إذ سيتوقف التحديث الأمني والدعم الفني المجاني، مما يدفع ملايين المستخدمين إلى الترقية إلى ويندوز 11 أو التخلي عن أجهزتهم الحالية.

رغم أن خطوة إنهاء الدعم معتادة في دورة حياة أي نظام تشغيل، فإن الانتقادات هذه المرة ركزت على فرض الانتقال للنظام الجديد، خصوصًا مع استمرار استخدام ويندوز 10 على نطاق واسع في المنازل والشركات والجهات الحكومية.



ويضع ويندوز 11 متطلبات تقنية صارمة مثل دعم Secure Boot وTPM 2.0، ما يجعل ملايين الأجهزة غير قابلة للترقية رغم كفاءتها. وقد تمكن بعض المستخدمين من تثبيته على أجهزة غير مدعومة بطرق غير رسمية، ما أثار جدلًا حول دوافع مايكروسوفت والتقادم المخطط.



كما حذرت دراسة لشركة كاناليس من أن انتهاء دعم ويندوز 10 قد يحوّل نحو 240 مليون جهاز كمبيوتر إلى نفايات إلكترونية، وهو تهديد بيئي بسبب المعادن السامة وانبعاثات النفايات.



وتتيح مايكروسوفت تحديثات ESU للسنة الأولى مجانًا بشروط محددة، بينما يواجه ويندوز 11 انتقادات أخرى تشمل جمع البيانات، المزامنة التلقائية للبريد والصور، الإعلانات، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot.