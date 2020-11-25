تويتر يريد إعادة شارة التوثيق مطلع العام المقبل

الوكيل الإخباري _ يعمل موقع تويتر على استعادة عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل، لكن بإرشادات جديدة تمامًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تلك الشارة الزرقاء الصغيرة.

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وقد اشارت منصة تويتر في منشور سابق الى ان الشركة كانت تنشئ نظامًا جديدًا للتوثيق، حيث اكدت أن هذا النظام الجديد سيُطرح في “أوائل عام 2021”، ويطلب الموقع الآن الحصول على تعليقات على مسودة اقتراح لعملية التوثيق.



واكدت ان الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والناشطين، والمنظمين، بالإضافة إلى ما يسميه تويتر “الأفراد المؤثرين الآخرين”.



ويجب أن يفي كل نوع من أنواع الحسابات بمتطلبات محددة، مثل: التوصيف في إحدى وسائل الإعلام، وذلك من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.



المصدر: البوابة العربية للاخبار التقنية

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