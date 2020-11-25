الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 25/11/2020

مطالب بالتزام البنوك بقرار تأجيل الأقساط

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

وفيات الأربعاء 25/11/2020

إجراءات حكومية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الأربعاء، 25-11-2020 12:27 م

تويتر يريد إعادة شارة التوثيق مطلع العام المقبل

طريقة-توثيق-حسابات-تويتر-بالعلامة-الزرقاء


الوكيل الإخباري _ يعمل موقع تويتر على استعادة عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل، لكن بإرشادات جديدة تمامًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تلك الشارة الزرقاء الصغيرة.

اضافة اعلان

وقد اشارت منصة تويتر في منشور سابق الى ان الشركة كانت تنشئ نظامًا جديدًا للتوثيق، حيث اكدت أن هذا النظام الجديد سيُطرح في “أوائل عام 2021”، ويطلب الموقع الآن الحصول على تعليقات على مسودة اقتراح لعملية التوثيق.

واكدت ان الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والناشطين، والمنظمين، بالإضافة إلى ما يسميه تويتر “الأفراد المؤثرين الآخرين”.


ويجب أن يفي كل نوع من أنواع الحسابات بمتطلبات محددة، مثل: التوصيف في إحدى وسائل الإعلام، وذلك من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.


المصدر: البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Spotify-Security

اختراق وتسريب بيانات شخصية لأكثر من 300 ألف مستخدم على موقع سبوتيفاي

3325694_1469950878

احتفظ بالبطاقات الائتمانية بعيداً عن هاتف ايفون 12

e9cdc823-f227-4587-9627-0b704cc3ce94

ميزة جديدة في سناب شات تتيح جوائز تصل لمليون دولار

zzz

SteelSeries تعيد ابتكار Arctis 7 الأكثر مبيعًا للجيل القادم من أجهزة PlayStation و Xbox

Facebook

فيسبوك تساعد في جمع الطعام للأشخاص المحتاجين

edge-1

بعد اكتشاف ثغراته الخطيرة.. أفضل محركات بحث آمنة بديلة لمتصفح إيدج

أخبار متعلقة
unnamed

تقنية جديدة من تويتر: تحذير للمستخدمين

Enfw0TlVgAIfIaG

ثغرة تفضح مستخدمي تويتر والشركة تتحرك بصورة عاجلة

twitter-47_0

بعد ساعات من إطلاقها.. تطبيق تويتر يواجه مشكلات تقنية بسبب Fleets

1041685384_692_0_4937_2994_638x450_80_0_0_e4256dfa863a0601b5e4ee84b2509456

تويتر تطلق ميزة اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة

20171028_1509194214-536260

مشكلة تقنية خطيرة في خدمة تويتر الجديدة

image

تويتر تعلن رسميًا إتاحة التغريدات المؤقتة للجميع