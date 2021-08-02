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الإثنين، 02-08-2021 12:56 م

جوجل تختبر عملية إعادة تصميم

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الوكيل الإخباري - يشير إدخال البيان لهذا النشاط الجديد إلى أن إعادة التصميم هذه مرتبطة بسلسلة بيكسل Pixel 6، وهي سلسلة الهواتف الذكية القادمة من جوجل التي يشاع إطلاقها في شهر أكتوبر.

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كما يشير تصنيف النشاط إلى سلسلة تسمى app_name_p21، حيث تشير p21 على الأرجح إلى هواتف بيكسل لعام 2021.

 

ومن الواضح أن القيمة الفعلية لسلسلة app_name_p21 هي P21 Translate. لذلك يبدو أن هذا التصميم الجديد قد يبدأ عبر بيكسل 6 الذي يعمل بنظام أندرويد 12.


ويشير إدخال البيان أيضًا إلى أن هذا التصميم هو إعادة تصميم المتعلقة بـ Material You لتطبيق الترجمة. مع النمط المسمى Translate_MaterialNext – Material Next هو الاسم الرمزي الداخلي لـ Material You.


ولن تكون واجهة المستخدم الجديدة الحصرية لهواتف بيكسل مفاجئة، حيث فعلت جوجل ذلك في مناسبات متعددة، ولكن لم يتم طرح واجهة المستخدم الجديدة هذه بعد عبر أي هاتف بيكسل موجود حاليًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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