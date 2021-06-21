الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 11:59 ص

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

جوجل-1130x580


الوكيل الإخباري - ويكتسب ضمان أن التكنولوجيا تعمل بشكل جيد مع جميع ألوان البشرة، وكذلك الأعمار والأجناس المختلفة، أهمية أكبر، وذلك لأن المنتجات الجديدة، التي غالبًا ما تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمتد إلى المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية وتطبيق القانون.

اضافة اعلان


وتعرف الشركات أن منتجاتها يمكن أن تكون معيبة بالنسبة للمجموعات غير الممثلة في بيانات البحث والاختبار.


وعندما أعلنت جوجل في شهر فبراير أن الكاميرات عبر بعض هواتف أندرويد يمكنها قياس معدلات النبض عن طريق طرف الإصبع، قالت إن القراءات في المتوسط تخطئ بنسبة 1.8 في المئة بغض النظر عما إذا كان المستخدمون لديهم بشرة فاتحة أو داكنة.

 

وقدمت الشركة ضمانات بأن نوع البشرة لن يؤثر في نتائج ميزة مرشح الخلفيات في Google Meet. ولا أداة الويب القادمة لتحديد حالات الجلد، التي يطلق عليها اسم Derm Assist بشكل غير رسمي.


وكانت شركات التكنولوجيا حتى وقت قريب غير مهتمة بهذا الأمر.


وأشار اتحاد Unicode، الذي يشرف على الأيقونات التعبيرية، إلى FST في عام 2014 كأساس لاعتماد 5 درجات من لون البشرة بعد الأصفر.


ووجدت دراسة أجريت في عام 2018 بعنوان Gender Shades أن أنظمة تحليل الوجه غالبًا ما تضلل الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.


وفي دراسة أجريت في شهر أبريل لاختبار الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التزييف العميق، كتب باحثو شركة فيسبوك أنه من الواضح أن معيار FST لا يشمل التنوع داخل درجات لون البشرة البنية والسوداء.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-delete-call-E61E6

طرق التخلص من مكالمات الأشخاص غير المرغوبين على أجهزة الأندرويد و الايفون

f89dba44-67d8-4af9-a222-9b6299711857

طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab

unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

charging-phone-at-night

لهذه الأسباب.. لا تترك هاتفك في الشاحن ليلا!

067dd37f-9ca6-4a83-8e0c-7e6782a4f1d1_16x9_1200x676

للاستفادة من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد .. اتبع هذه الخطوات

أخبار متعلقة
معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

696675012.jpg.0

أمازون تقلل عمولة متجرها

جوجل-لوجو

إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

نصائح-هامة-حول-متصفح-جوجل-كروم

تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم