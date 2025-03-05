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دراسة جديدة تكشف تأثير الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام على نشاط الدماغ

6غ
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-03-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة أن تقليل استخدام الهواتف الذكية قد يؤدي إلى تغييرات في نشاط الدماغ، حيث أظهرت نتائج المسح بالرنين المغناطيسي (إم آر إي) تحولات في مناطق الدماغ المرتبطة بمعالجة المكافأة والشغف.

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شملت الدراسة 25 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، حيث تم تقييد استخدام الهواتف الذكية لمدة 72 ساعة مع السماح فقط بالاتصالات الأساسية. وأظهرت النتائج أن تغيير النشاط الدماغي كان مرتبطاً بنشاط أنظمة الدوبامين والسيروتونين، اللذين يلعبان دوراً مهماً في السلوك القهري والتحكم في المزاج.


على الرغم من ملاحظة تغييرات في النشاط العصبي، لم تظهر الاختبارات النفسية أي تأثيرات ملحوظة على المزاج أو الرغبة الشديدة في استخدام الهاتف. وذكرت الدراسة أن الهواتف الذكية قد تكون مسببة للإدمان مثل النيكوتين أو الكحول، وأن العلماء لا يزالون في مرحلة فهم الآثار العصبية لتلك الأجهزة على حياتنا اليومية.


هذه النتائج تفتح باب البحث حول كيفية تأثير الهواتف الذكية على سلوكنا وعقولنا، حيث تشير إلى إمكانية وجود سلوكيات إدمانية ترتبط بالتفاعل المستمر مع الأجهزة المحمولة.

 

 الامارات اليوم 

 
 
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