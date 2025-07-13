"سبيس إكس" تستثمر ملياري دولار في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة سبيس إكس خصصت 2 مليار دولار لشركة الذكاء الاصطناعي xAI ضمن جولة تمويل كبرى بقيمة 5 مليارات دولار، بهدف دعم جهود الشركة الناشئة في سباقها لمنافسة OpenAI.

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ويأتي هذا الاستثمار بعد اندماج xAI مع منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مما رفع القيمة المجمعة للكيانين إلى نحو 113 مليار دولار. وتُستخدم تقنيات xAI، وعلى رأسها روبوت المحادثة Grok، في دعم خدمات "ستارلينك"، وتخطط تسلا لدمجه في روبوتاتها المستقبلية "أوبتيموس".



ورغم الجدل الذي أثاره Grok، وصفه ماسك بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي في العالم"، مؤكداً استمرار الاستثمار في تدريب النماذج وتوسيع البنية التحتية لـ xAI.



سبيس إكس مرشحة لمشروع "قبة ترمب الذهبية"

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر أن "سبيس إكس"، بالشراكة مع بالانتير وأندوريل، في صدارة المتنافسين لبناء مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي يطمح إليه الرئيس دونالد ترمب لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية.



وبحسب رويترز، يستند المشروع إلى أمر تنفيذي صدر في يناير الماضي، ويُعتبر من أضخم المبادرات الدفاعية الأميركية، حيث ترى وزارة الدفاع أن الهجمات الصاروخية تمثل "التهديد الأخطر لأمن البلاد".



وتشير التقارير إلى أن مؤسسي الشركات الثلاث، وبينهم ماسك، من الداعمين السياسيين لترمب. فيما لا يزال هيكل المشروع النهائي قيد المراجعة.