رغم كثرة الاعتماد عليه.. الباحثون يفقدون الثقة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- كشف تقرير صادر عن دار النشر الأكاديمية "وايلي" لعام 2025 أن ثقة العلماء في الذكاء الاصطناعي آخذة في التراجع، رغم زيادة اعتماده في الأبحاث العلمية.

📉 أبرز نتائج التقرير:

64٪ من العلماء قلقون من "هلاوس" الذكاء الاصطناعي (معلومات خاطئة تُقدّم كحقائق)، مقابل 51٪ في 2024.

استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ارتفع من 45٪ إلى 62٪.

تزايد القلق من الأمن، الخصوصية، والأخلاقيات.

نسبة العلماء الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يتفوّق على البشر انخفضت من 50٪ إلى أقل من الثلث.



💬 خلاصة:

كلما زاد فهم العلماء لطبيعة الذكاء الاصطناعي، قلّت ثقتهم به. والتجارب الواقعية، مثل أخطاء في المحاكم والمجالات الطبية، تدعم هذه المخاوف.