الأربعاء 2025-10-15 03:57 م
 

مايكروسوفت: هذه الوظائف عرضة للخطر في عصر الـAI

الأربعاء، 15-10-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أجرتها مايكروسوفت على أكثر من 200 ألف تفاعل مع روبوت المحادثة Copilot، أن بعض الوظائف المكتبية باتت مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي، خاصة المهام المتعلقة بالكتابة، المراسلة، وجمع المعلومات.

📉 مهن معرضة للخطر (نسبة التداخل مع مهام الذكاء الاصطناعي):
المترجمون: 98%
المؤرخون: 91%
الكتّاب: 85%
الصحفيون: 81%


🛠️ مهن أقل تأثراً:
الممرضون
عمال الصيانة
ميكانيكيو الإطارات
المعالجون بالتدليك
(نسبة التداخل لا تتجاوز 11%)


رغم المخاوف، أكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الوظائف بالكامل، بل يساعد في دعم المهام وتحسين الإنتاجية. الهدف هو التكامل مع البشر، وليس إلغاء دورهم.

 

ارم نيوز 

 
 
