مايكروسوفت: هذه الوظائف عرضة للخطر في عصر الـAI

📉 مهن معرضة للخطر (نسبة التداخل مع مهام الذكاء الاصطناعي):
المترجمون: 98%
المؤرخون: 91%
الكتّاب: 85%
الصحفيون: 81%
🛠️ مهن أقل تأثراً:
الممرضون
عمال الصيانة
ميكانيكيو الإطارات
المعالجون بالتدليك
(نسبة التداخل لا تتجاوز 11%)
رغم المخاوف، أكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الوظائف بالكامل، بل يساعد في دعم المهام وتحسين الإنتاجية. الهدف هو التكامل مع البشر، وليس إلغاء دورهم.
