الخميس 2025-10-16 03:36 م
 

لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"

تعبيرية
 
الخميس، 16-10-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   يغير مستخدمو هواتف أندرويد بعض الإعدادات لتناسب احتياجاتهم، وهناك ميزات مفيدة غالبًا ما تكون معطلة وتحتاج تفعيل يدوي، منها:

ميزة Flip to Silence: تتيح إسكات المكالمات عند قلب الهاتف على الشاشة، بدلاً من الضغط على الأزرار.
إدارة المكالمات المجهولة: يمكن تفعيل الحماية من المكالمات الاحتيالية، وفحص المكالمات تلقائيًا عبر المساعد الذكي "Google Assistant".
تحسين المظهر: أطلقت غوغل واجهة جديدة لتطبيق الهاتف تتبع تصميم "Material 3 Expressive" مع تبسيط شريط التنقل وتغيير الأيقونات حسب الحاجة.


ينصح بالتحقق من أذونات التطبيقات وربطها بحساب غوغل الأساسي لتحسين الأداء وتجنب تداخل البيانات.

 

