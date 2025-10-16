لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"

الوكيل الإخباري- يغير مستخدمو هواتف أندرويد بعض الإعدادات لتناسب احتياجاتهم، وهناك ميزات مفيدة غالبًا ما تكون معطلة وتحتاج تفعيل يدوي، منها:

ميزة Flip to Silence: تتيح إسكات المكالمات عند قلب الهاتف على الشاشة، بدلاً من الضغط على الأزرار.

إدارة المكالمات المجهولة: يمكن تفعيل الحماية من المكالمات الاحتيالية، وفحص المكالمات تلقائيًا عبر المساعد الذكي "Google Assistant".

تحسين المظهر: أطلقت غوغل واجهة جديدة لتطبيق الهاتف تتبع تصميم "Material 3 Expressive" مع تبسيط شريط التنقل وتغيير الأيقونات حسب الحاجة.



ينصح بالتحقق من أذونات التطبيقات وربطها بحساب غوغل الأساسي لتحسين الأداء وتجنب تداخل البيانات.