لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"

ميزة Flip to Silence: تتيح إسكات المكالمات عند قلب الهاتف على الشاشة، بدلاً من الضغط على الأزرار.
إدارة المكالمات المجهولة: يمكن تفعيل الحماية من المكالمات الاحتيالية، وفحص المكالمات تلقائيًا عبر المساعد الذكي "Google Assistant".
تحسين المظهر: أطلقت غوغل واجهة جديدة لتطبيق الهاتف تتبع تصميم "Material 3 Expressive" مع تبسيط شريط التنقل وتغيير الأيقونات حسب الحاجة.
ينصح بالتحقق من أذونات التطبيقات وربطها بحساب غوغل الأساسي لتحسين الأداء وتجنب تداخل البيانات.
