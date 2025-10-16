مايكروسوفت تطلق نموذجها الأول لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي MAI-Image-1

يتميز النموذج بسرعة إنتاج صور فوتوغرافية عالية الجودة في مشاهد متنوعة مثل الإضاءة المعقدة والطبيعة، وسيُدمج قريبًا في أدوات مثل Copilot وBing Image Creator.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار سعي مايكروسوفت لمنافسة نماذج أخرى رائدة مثل Google Gemini Nano Banana، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم غامرة وسهلة الاستخدام.
يُذكر أن MAI-Image-1 ظهر مؤخرًا ضمن أفضل 10 نماذج لتحويل النص إلى صورة حسب تصنيف LMArena، مما يعكس جدية مايكروسوفت في هذا المجال.
