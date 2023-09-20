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الأربعاء، 20-09-2023 12:22 م

شاهد- روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

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الوكيل الإخباري- تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر".

الوصف المرفق غير دقيق، إذ أن هذه الروبوتات الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريباً، باسم (The Creator )، وليست روبوتات تؤدي مهام "عمّال نظافة" كما تم الادعاء.

حيث شهدت مباراة كرة القدم الأمريكية التي أقيمت في 10 سبتمبر 2023، بين فريقي (لوس أنجلوس تشارجرز) و (ميامي دولفنز)، تواجد روبوتات تشبه ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول في مواقع مختلفة من الملعب بما في ذلك بين الجماهير المتواجدة، ووفقاً لمواقع عالمية فإن نشر هذه الروبوتات كان جزءاً من حملة ترويجية لصالح فيلم The Creator.

وبملاحظة مقاطع فيديو مختلفة تم تصويرها للروبوتات المقصودة نجد أنها تشابه شخصيات من فيلم (The Creator)، كما يلاحظ أيضاً وجود ملصقات تحمل اسم الفيلم على ملابس بعض الروبوتات في مقاطع الفيديو المتداولة.

 (The Creator) هو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوتات الذكاء الاصطناعي، من المقرر عرضه في 29 أيلول 2023، هذه الحرب قد "تنهي البشرية"، وفقا لقصة الفيلم.

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التقنية من اجل السلام

 




 

 


 

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