الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تواصل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

الخدمات الطبية تطلق خدمة الاستشارة عن بعد

صدور تعليمات منح العلاوات الإضافية في الجريدة الرسمية

مدير الامن العام يوعز بالتحقيق بالتجاوزات التي ظهرت أثناء إلقاء القبض على الشخص الذي صدم دورية بعمان

بريطانيا تسجل 5758 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا

الخرابشة : لا يوجد توصية بحظر شامل واقترحنا عودة الفردي والزوجي

تعليق دوام مديرية عمل البلقاء الخميس

الخرابشة يطالب بوقف الفحوصات العشوائية لكورونا

الكسبي يبحث مع العمل الدولية الصيانة الروتينية للطرق

تعليق الدوام في بعض مديريات وزارة الأشغال

الأربعاء، 17-03-2021 09:47 م

غوغل تحذف أكثر من 99 مليون 'محتوى معلومات مزيفة'

791


الوكيل الاخباري - أصدرت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تقريرا جديدا كشف عن حظر أكثر من 99 مليون محتوى خبيث.

اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا الكم الضخم من المحتوى حذفته غوغل في عام 2020، لكونه محتوى خبيث مرتبط بمرض "كوفيد-19"، بما في ذلك إعلانات "العلاجات المعجزة" وجرعات اللقاح المزيفة.

 

وكشف التقرير مدى صعوبة العمل لمواكبة "الجهات الفاعلة السيئة" التي تبحث عن طرق جديدة لخداع الأشخاص عبر الإنترنت.

وكانت الشركة قد عالجت التلاعب في أسعار المنتجات المطلوبة مثل معقم اليدين والأقنعة والسلع الورقية، إضافة إلى الإعلانات التي تروّج للعلاجات الخاطئة.


من جانبه، صرح سكوت سبنسر، نائب رئيس غوغل لخصوصية وأمان الإعلانات، "لقد طورنا استراتيجيتنا التنفيذية للبدء في السماح لمقدمي الخدمات الطبية والمنظمات الصحية والحكومات المحلية والشركات الموثوقة بعرض التحديثات المهمة والمحتوى الموثوق مع الاستمرار في منع الانتهاكات الانتهازية".


في سياق متصل، أعلنت منصة تصفح مقاطع الفيديو الأشهر "يوتيوب" عن حذفها 30 ألف مقطع فيديو مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".


وأوضحت "يوتيوب"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مقاطع الفيديو جميعها تقدم ادعاءات كاذبة حول لقاحات "كوفيد 19".


تأتي عمليات الإزالة تلك بعد 6 أشهر من قيام شركة "غوغل" بتحديث سياساتها، لأول مرة، لمعالجة المعلومات الخاطئة حول لقاحات "كورونا".


قبل أكتوبر/ تشرين الأول، كان لدى "يوتيوب" سياسة معلومات مضللة عامة بشأن فيروس كورونا، لكن تلك لم تتناول اللقاحات تحديدًا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6050f24c4c59b70d7343de18

حذف متصفح 'علي بابا' من التطبيقات الصينية

Capture

مايكروسوفت تعلق على مشكلة 'الشاشة الزرقاء' في ويندوز 10

127-125437-warning-radars-service-google_700x400

خرائط 'غوغل إيرث' الجديدة.. تتيح العودة بالزمن

60506b8751c30

بشكل مفاجئ.. تطبيق 'سيغنال' يتوقف عن العمل في الصين

5f39051af1bb2

الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تدخل سباق السرعات العالية للإنترنت

تطبيقات-1280x720

تطبيق شهير يساعد المستخدمين على ربح المال

أخبار متعلقة
6050f24c4c59b70d7343de18

حذف متصفح 'علي بابا' من التطبيقات الصينية

czo2NjoiaHR0cHM6Ly9pbWcuZW1pcmF0ZXN2b2ljZS5jb20vMjAyMS8wMy9leGxhcmdlL0VtaXJhdGVzVm9pY2UxNDEucG5nIjs=

اكتشاف سر أقدم حاسوب في العالم

قوقل ماب

غوغل إطلاق خاصية جديدة لرسم الطرق

Android-12-photo-hero-1-scaled

أندرويد 12 .. ميزات تقلب هاتفك رأسا على عقب خصيصا عشاق الألعاب