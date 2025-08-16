السبت 2025-08-16 10:58 م
 

الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 16-08-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن أداء بورصة عمان القياسي الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية اليوم السبت، والذي يُعد الأفضل منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ يعكس متانة الاقتصاد الأردني وفعالية الجهود المبذولة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

اضافة اعلان


وأوضح الجغبير في بيان، أن مؤشرات التحسن أظهرت صدارة القطاع الصناعي في النمو بنسبة قاربت 42 بالمئة، متجاوزًا بضعف النسبة أقرب القطاعات نمواً وهو القطاع المالي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقارب 40 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان.


وأرجع هذا النمو إلى تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي خلقت ديناميكية متكاملة، تبدأ بتحسن الأداء التشغيلي للشركات الصناعية، لا سيما عبر ارتفاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات والربحية.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم

إربد

أخبار محلية جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد

ميته فريدريكسن

عربي ودولي رئيسة الوزراء الدنماركية: نتنياهو بات يمثل مشكلة في حد ذاته

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

أخبار محلية وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية

العيسوي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي



 
 





الأكثر مشاهدة