وفد إعلامي خليجي يزور بترا

وأكدت مبيضين، خلال لقائها الوفد، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر أخبار الوكالات الرسمية، وعدم تجاهلها على حساب السبق الصحفي، مشيرة إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر في تبادل الخبرات لصالح العمل الإعلامي العربي.
