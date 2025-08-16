وفد إعلامي خليجي يزور بترا

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، اليوم السبت، مع وفد من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز علاقات التعاون الإعلامي بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالات الأنباء في دول مجلس التعاون.

اضافة اعلان