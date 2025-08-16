السبت 2025-08-16 07:54 م
 

وفد إعلامي خليجي يزور بترا

السبت، 16-08-2025 07:12 م

الوكيل الإخباري-   بحثت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، اليوم السبت، مع وفد من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز علاقات التعاون الإعلامي بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالات الأنباء في دول مجلس التعاون.

وأكدت مبيضين، خلال لقائها الوفد، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر أخبار الوكالات الرسمية، وعدم تجاهلها على حساب السبق الصحفي، مشيرة إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر في تبادل الخبرات لصالح العمل الإعلامي العربي.

 
 
