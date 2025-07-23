في تطور مذهل.. ابتكار روبوتات تتغذى على نظيراتها

الوكيل الإخباري- طور فريق من العلماء من جامعة كولومبيا في نيويورك روبوتات مبتكرة يمكنها النمو والتعافي عن طريق استهلاك أجزاء من روبوتات أخرى.



ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو خلق آلات ذات استقلالية ذاتية، حيث يمكن للروبوتات أن تحافظ على نفسها وتستفيد من الموارد المحيطة بها.

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وفي هذا السياق، أوضح فيليب مارتن وايدر، الباحث الرئيسي في الدراسة من كلية كولومبيا للهندسة وجامعة واشنطن، قائلا: "الاستقلالية الحقيقية لا تتعلق فقط بتفكير الروبوتات، بل بقدرتها على الحفاظ على نفسها ماديا أيضا".



وتشبه هذه الروبوتات في عملها الكائنات الحية التي تستمد الطاقة من البيئة المحيطة، حيث تنمو وتتكيف مع الظروف المحيطة بها عبر استهلاك المواد التي تحصل عليها من روبوتات أخرى، ما يتيح لها التكيف وإصلاح نفسها بشكل مستمر.



ويطلق على هذا المفهوم اسم "أيض الروبوتات"، وهي عملية تسمح للروبوتات باستهلاك أجزاء من روبوتات أخرى وإعادة استخدامها. وقام الفريق بتجربة هذا النموذج من خلال تصميم عصا مغناطيسية روبوتية تسمى Truss Link، التي يمكنها التمدد والانكماش والالتحام مع وحدات روبوتية أخرى. ويمكن لهذه الروبوتات تحسين أدائها بشكل ذاتي من خلال إضافة أجزاء جديدة أو التخلص من الأجزاء التي انتهت صلاحيتها.



ويتمثل أحد الأمثلة التي تم عرضها في روبوت رباعي السطوح يستخدم Truss Link جديدة لتحسين سرعته بنسبة تتجاوز 50%. وقد أشار الفيديو الذي نشرته كلية الهندسة بجامعة كولومبيا إلى أن: "الروبوتات توفر واجهة رقمية للعالم المادي وتمنح الذكاء الاصطناعي أرجلا حقيقية".



وتابع العلماء قائلين: "من خلال الأجسام الروبوتية القابلة للتكيف، يمكن للذكاء الاصطناعي في المستقبل أن يساعد في استكشاف أعماق المحيطات، وإنقاذ الأرواح أثناء الكوارث الطبيعية، والمساهمة في استعمار كواكب جديدة، ودعم الإنسان في الحياة اليومية".



وأضافوا أن "استقلاب الروبوتات يمهد الطريق لظهور نوع جديد من الآلات التي لا تقتصر على التعلم فحسب، بل على النمو أيضا".