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السبت، 14-11-2020 12:58 م

كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة للرسائل في انستغرام

انستقرام-مشكلة-تقنية-توقف-انستغرام-فجاءة-كيف-تتصفح-انستجرام-بدون-إنترنت


الوكيل الإخباري _ على الرغم من الميزات العديدة اتي يوفرها تطبيق واتساب الا ان هناك بعض الامور المزعجة لدى الكثير من الاشخاص ،وابرزها إيصالات القراءة في رسائل انستغرام ، حيث انه لا يمكنك إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في منصة انستغرام ، وهناك بعض الحلول البديلة لتعطيلها بما في ذلك تشغيل وضع الطائرة، وعدم النقر فوق إشعارات الرسائل الجديدة.

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إيقاف تشغيل الإشعارات للرسائل:
عندما تنقر على إشعار لرسالة انستغرام يتم وضع علامة على هذه الرسالة بأنها مقروءة، ولا توجد طريقة للتراجع عنها، وتتمثل إحدى طرق تجنب ذلك في إيقاف تشغيل إشعارات (Instagram Direct)، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:


افتح تطبيق انستغرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.
اضغط على أيقونة القائمة.
انقر على الإعدادات في الأسفل.
حدد الإشعارات.
حدد الرسائل. (قد تظهر الرسائل الخاصّة).
ضمن طلبات الرسائل والبريد الوارد حدد الدوائر بجوار خيار الإيقاف.

 


اقرأ رسائل انستغرام وأنت في وضع الطائرة:
عندما تكون مستعدًا لقراءة رسائلك، افتح صندوق الوارد الخاص بك وقم بتشغيل وضع الطائرة قبل النقر على أي رسائل، ثم:
افتح تطبيق انستغرام .
اضغط على رمز الرسائل في أعلى الجزء الأيمن. وإذا لم تقم بالتبديل إلى علبة الوارد المدمجة في (Instagram / Facebook Messenger)، انقر فوق رمز البريد لفتح الصندوق الوارد الخاص بـ (Instagram Direct).
قم بتشغيل وضع الطائرة وتأكد من إيقاف تشغيل الواي فاي.
اقرأ رسائلك.
اخرج من البريد الوارد وعد إلى صفحة ملفك الشخصي.
اضغط على أيقونة القائمة.
اضغط على الإعدادات في الأسفل.
قم بالتمرير للأسفل وانقر فوق تسجيل الخروج.
قم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة.
قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك.

 

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 

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