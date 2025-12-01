هاتف أندرويد.. أدوات قياس بلمسة واحدة

قياس الإضاءة:
تستخدم التطبيقات مستشعر الضوء الموجود عادة أعلى الهاتف لقياس الإضاءة بوحدة اللوكس. ويمكن الاستفادة منها لمعرفة كفاية الإضاءة في الغرف أو أماكن العمل أو أثناء التصوير، مع إمكانية حفظ القراءات أو عرضها بشكل رسومي.
قياس الصوت:
كما يمكن للهاتف تقدير مستوى الضوضاء عبر الميكروفون وتحويل الأصوات إلى قياس بوحدة الديسيبل. وتساعد هذه الوظيفة في تقييم الضجيج في المنزل أو الشارع أو المكتب، وهو أمر مهم للحفاظ على السمع.
قياس الطول والمسافات:
بعض الهواتف الحديثة تستخدم الكاميرا وتقنيات تحليل العمق لقياس طول الأجسام أو تقدير المسافات، وهي أدوات مناسبة للقياسات السريعة، رغم أن دقتها تعتمد على جودة الكاميرا والإضاءة والتطبيق المستخدم.
الدقة والاستخدامات:
توفر هذه الأدوات حلولاً سريعة للمستخدمين، الطلاب والمصورين والعاملين في التصميم، لكنها تبقى تقديرية وليست بديلاً عن الأجهزة الاحترافية. وتوصى الإرشادات بأخذ عدة قياسات للحصول على متوسط أكثر دقة.
-
أخبار متعلقة
-
مع إيقاف GPS.. كيف تستطيع غوغل تحديد موقعك بصمت؟
-
كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟
-
أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة
-
قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات
-
واتساب يطور ميزة جديدة طال انتظارها
-
بسبب سياسات ميتا.. "مايكروسوفت كوبايلوت" يغادر واتساب رسميًا
-
توقف فوراً.. 7 مخاطر تدفعك لعدم مشاركة حسابات الذكاء الاصطناعي مع الآخرين
-
ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا