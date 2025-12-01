هاتف أندرويد.. أدوات قياس بلمسة واحدة

الوكيل الإخباري- لم تعد الهواتف الذكية مجرد أدوات للتواصل، بل تحولت إلى منصات قادرة على أداء مهام كانت تتطلب أجهزة متخصصة، مثل قياس شدة الإضاءة ومستوى الضجيج وحتى الطول، وذلك بفضل المستشعرات المدمجة والتطبيقات المتاحة على هواتف أندرويد.

قياس الإضاءة:

تستخدم التطبيقات مستشعر الضوء الموجود عادة أعلى الهاتف لقياس الإضاءة بوحدة اللوكس. ويمكن الاستفادة منها لمعرفة كفاية الإضاءة في الغرف أو أماكن العمل أو أثناء التصوير، مع إمكانية حفظ القراءات أو عرضها بشكل رسومي.

قياس الصوت:

كما يمكن للهاتف تقدير مستوى الضوضاء عبر الميكروفون وتحويل الأصوات إلى قياس بوحدة الديسيبل. وتساعد هذه الوظيفة في تقييم الضجيج في المنزل أو الشارع أو المكتب، وهو أمر مهم للحفاظ على السمع.

قياس الطول والمسافات:

بعض الهواتف الحديثة تستخدم الكاميرا وتقنيات تحليل العمق لقياس طول الأجسام أو تقدير المسافات، وهي أدوات مناسبة للقياسات السريعة، رغم أن دقتها تعتمد على جودة الكاميرا والإضاءة والتطبيق المستخدم.

الدقة والاستخدامات:

توفر هذه الأدوات حلولاً سريعة للمستخدمين، الطلاب والمصورين والعاملين في التصميم، لكنها تبقى تقديرية وليست بديلاً عن الأجهزة الاحترافية. وتوصى الإرشادات بأخذ عدة قياسات للحصول على متوسط أكثر دقة.