كيف تُخفي ظهورك "أونلاين" على واتساب دون قطع الاتصال بالإنترنت؟

✅ لتفعيل الميزة:
افتح واتساب
انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية
اختر "آخر ظهور ومتصل الآن"
🟢 يمكنك إرسال واستقبال الرسائل كالمعتاد، دون أن يعرف الآخرون أنك متصل.
🛡️ خطوات إضافية لتعزيز الخصوصية:
إخفاء "آخر ظهور" عن جهات محددة
إلغاء علامات قراءة الرسائل (✓✓ الزرقاء)
تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثات الحساسة
📲 الميزة متاحة الآن لمستخدمي أندرويد وآيفون ضمن آخر تحديث من واتساب.
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