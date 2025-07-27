كيف تُخفي ظهورك "أونلاين" على واتساب دون قطع الاتصال بالإنترنت؟

الوكيل الإخباري- في خطوة تعزز خصوصية المستخدمين، أطلق واتساب ميزة جديدة تسمح لك بإخفاء حالة "أونلاين" أثناء استخدام التطبيق، دون الحاجة لفصل الإنترنت أو تفعيل وضع الطيران.

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✅ لتفعيل الميزة:

افتح واتساب

انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية

اختر "آخر ظهور ومتصل الآن"

في قسم "من يمكنه رؤية أنني متصل"، اختر "لا أحد" أو "نفس إعدادات آخر ظهور"



🟢 يمكنك إرسال واستقبال الرسائل كالمعتاد، دون أن يعرف الآخرون أنك متصل.



🛡️ خطوات إضافية لتعزيز الخصوصية:

إخفاء "آخر ظهور" عن جهات محددة

إلغاء علامات قراءة الرسائل (✓✓ الزرقاء)

تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثات الحساسة



📲 الميزة متاحة الآن لمستخدمي أندرويد وآيفون ضمن آخر تحديث من واتساب.

