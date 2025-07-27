الأحد 2025-07-27 12:34 م
 

كيف تُخفي ظهورك "أونلاين" على واتساب دون قطع الاتصال بالإنترنت؟

ب
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   في خطوة تعزز خصوصية المستخدمين، أطلق واتساب ميزة جديدة تسمح لك بإخفاء حالة "أونلاين" أثناء استخدام التطبيق، دون الحاجة لفصل الإنترنت أو تفعيل وضع الطيران.

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✅ لتفعيل الميزة:
افتح واتساب
انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية
اختر "آخر ظهور ومتصل الآن"

في قسم "من يمكنه رؤية أنني متصل"، اختر "لا أحد" أو "نفس إعدادات آخر ظهور"


🟢 يمكنك إرسال واستقبال الرسائل كالمعتاد، دون أن يعرف الآخرون أنك متصل.

🛡️ خطوات إضافية لتعزيز الخصوصية:
إخفاء "آخر ظهور" عن جهات محددة
إلغاء علامات قراءة الرسائل (✓✓ الزرقاء)
تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثات الحساسة


📲 الميزة متاحة الآن لمستخدمي أندرويد وآيفون ضمن آخر تحديث من واتساب.

 

 

اليوم السابع 

 
 
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