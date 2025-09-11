كل ما تحتاج إلى معرفته عن ساعة أبل "Watch Ultra 3" الجديدة

أبرز المواصفات والمزايا:
تصميم متين وبيئي: إطار من التيتانيوم ومواد معاد تدويرها بنسبة 40%.
أكبر شاشة بتاريخ ساعات آبل: مقاس 1.98 بوصة، سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وحواف أقل بنسبة 24%.
بطارية قوية: تدوم حتى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة، مع دعم الشحن السريع (85% خلال 45 دقيقة).
اتصال عبر الأقمار الصناعية: ميزة الطوارئ SOS تتيح إرسال الموقع والرسائل حتى بدون شبكة.
مزايا صحية متقدمة:
تتبع ارتفاع ضغط الدم عبر تحليل استجابات الأوعية الدموية.
تحليل جودة النوم باستخدام بيانات دقيقة ومخصصة.
مزايا رياضية احترافية:
عداؤون، دراجون، سباحون، غواصون، ولاعبو غولف سيجدون ميزات مصممة خصيصًا لهم.
مدرب شخصي ذكي Workout Buddy يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تحفيز صوتي أثناء التمارين.
