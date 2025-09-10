الأقراص الصلبة المزيفة تغمر الأسواق العالمية.. كيف تكتشفها؟

أبرز المخاطر:
تلف أو اختفاء البيانات بعد تجاوز السعة الحقيقية.
أداء بطيء أو فشل في نسخ الملفات.
إمكانية زرع برمجيات خبيثة أو تسريب بيانات حساسة.
تهديد للأفراد والشركات على حد سواء.
كيف تتفادى الاحتيال؟
تجنّب العروض المغرية جدًا (سعر منخفض لسعة كبيرة = علامة خطر).
افحص التغليف، الطباعة، والأختام الأمنية.
استخدم أدوات مثل CrystalDiskInfo لفحص السعة والأداء.
لا تشترِ إلا من وكلاء رسميين أو متاجر موثوقة.
📌 الوعي التقني هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الاحتيال الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير لمستخدمي آيفون: احتيال جديد يخترق خوادم أبل لتنفيذ هجمات تصيّد
-
خدمة الأقمار الصناعية من أبل مستمرة مجانا لآيفون 14 و15
-
بديل واتساب وتليغرام.. ما هو تطبيق "ماكس" الروسي؟
-
"سيغنال" يقدم خطط نسخ احتياطي مجانية ومدفوعة للمحادثات
-
'آيفون 17'.. أبل تستعد لقفزة تصميمية وتقنية
-
"شات جي بي تي" يصمّم لك غرفتك قبل أن تبدأ التغيير فعلياً
-
ليس مجرد عنصر جمالي.. ما دلالة اللون الأزرق في منفذ USB؟
-
5 حالات يُفضل فيها عدم توصيل جهازك بمنفذ USB