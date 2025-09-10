الأربعاء 2025-09-10 03:54 م
 

الأقراص الصلبة المزيفة تغمر الأسواق العالمية.. كيف تكتشفها؟

الأربعاء، 10-09-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   انتشرت مؤخرًا في الأسواق، وحتى عبر بعض المتاجر الإلكترونية الكبرى، أقراص صلبة مزيفة تُباع بسعات تخزينية كبيرة وبأسعار مغرية، لكنها في الحقيقة عبارة عن وحدات تالفة أو قديمة تم التلاعب ببرمجياتها لتُظهر سعة غير حقيقية (مثل: 2 تيرابايت بينما هي 32 أو 64 غيغابايت فقط).

أبرز المخاطر:
تلف أو اختفاء البيانات بعد تجاوز السعة الحقيقية.
أداء بطيء أو فشل في نسخ الملفات.
إمكانية زرع برمجيات خبيثة أو تسريب بيانات حساسة.
تهديد للأفراد والشركات على حد سواء.


كيف تتفادى الاحتيال؟
تجنّب العروض المغرية جدًا (سعر منخفض لسعة كبيرة = علامة خطر).
افحص التغليف، الطباعة، والأختام الأمنية.
استخدم أدوات مثل CrystalDiskInfo لفحص السعة والأداء.
لا تشترِ إلا من وكلاء رسميين أو متاجر موثوقة.


📌 الوعي التقني هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الاحتيال الرقمي.

 

ارم نيوز 

 
 
