الأربعاء 2025-09-10 03:54 م
 

خدمة الأقمار الصناعية من أبل مستمرة مجانا لآيفون 14 و15

الأربعاء، 10-09-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة أبل عن تمديد الفترة المجانية لاستخدام ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى سبتمبر 2026 لمستخدمي آيفون 14 وآيفون 15 الذين فعّلوا أجهزتهم قبل 9 سبتمبر 2025 في الدول الداعمة.

🔹 ما هي هذه الميزة؟
تمكِّن المستخدم من إرسال رسائل طوارئ نصية وطلب المساعدة بدون اتصال خلوي أو Wi-Fi.
تتيح مشاركة الموقع مع الأصدقاء والعائلة أثناء التواجد في مناطق معزولة.
تعتمد على شبكة الأقمار الصناعية Globalstar.


⚠️ ملاحظة:
الميزة غير متوفرة في بعض الدول مثل:
الصين، روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، هونغ كونغ، وماكاو.

 

