خدمة الأقمار الصناعية من أبل مستمرة مجانا لآيفون 14 و15

🔹 ما هي هذه الميزة؟
تمكِّن المستخدم من إرسال رسائل طوارئ نصية وطلب المساعدة بدون اتصال خلوي أو Wi-Fi.
تتيح مشاركة الموقع مع الأصدقاء والعائلة أثناء التواجد في مناطق معزولة.
تعتمد على شبكة الأقمار الصناعية Globalstar.
⚠️ ملاحظة:
الميزة غير متوفرة في بعض الدول مثل:
الصين، روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، هونغ كونغ، وماكاو.
