خدمة الأقمار الصناعية من أبل مستمرة مجانا لآيفون 14 و15

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أبل عن تمديد الفترة المجانية لاستخدام ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى سبتمبر 2026 لمستخدمي آيفون 14 وآيفون 15 الذين فعّلوا أجهزتهم قبل 9 سبتمبر 2025 في الدول الداعمة.

اضافة اعلان



🔹 ما هي هذه الميزة؟

تمكِّن المستخدم من إرسال رسائل طوارئ نصية وطلب المساعدة بدون اتصال خلوي أو Wi-Fi.

تتيح مشاركة الموقع مع الأصدقاء والعائلة أثناء التواجد في مناطق معزولة.

تعتمد على شبكة الأقمار الصناعية Globalstar.



⚠️ ملاحظة:

الميزة غير متوفرة في بعض الدول مثل:

الصين، روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، هونغ كونغ، وماكاو.