بديل واتساب وتليغرام.. ما هو تطبيق "ماكس" الروسي؟

الوكيل الإخباري- في خطوة لتعزيز السيادة الرقمية، أطلقت روسيا تطبيق المراسلة الجديد "ماكس"، ليكون "المُرسل الوطني" ويحل مكان واتساب وتليغرام، بل ويسير على خطى "وي تشات" الصيني كمنصة شاملة.

اضافة اعلان



🔹 البداية:

تطبيق "ماكس" جاء بعد فشل تطبيق سابق أطلقته شركة "VK" عام 2022. وفي مارس 2025، تم الكشف عن نسخة تجريبية تتضمن خدمات مراسلة ودفع رقمي وتطبيقات مصغّرة.

🔹 إطلاق رسمي:

في يونيو 2025، أعلنته الحكومة تطبيقًا وطنيًا. وبدءًا من سبتمبر، أصبح تثبيته إلزاميًا على جميع الأجهزة الجديدة المباعة داخل روسيا.

🔹 الترويج والمخاوف:

رُوّج للتطبيق عبر شخصيات مشهورة، لكن التطبيق تعرّض لانتقادات لضعف ميزاته، مع اتهامات باستخدام "بوتات" لتحسين التقييمات.

رغم ذلك، تقول الشركة إن عدد المستخدمين تجاوز 18 مليونًا.

🔹 القلق الغربي:

خبراء يحذرون من أن "ماكس" قد يصبح أداة للمراقبة، خاصة مع صدور قانون يسمح بتغريم المستخدمين فقط بسبب "البحث" عن محتوى محظور.

🔹 خلفية:

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة الكرملين ضد المنصات الأجنبية، حيث تم سابقًا حظر أو تقييد واتساب، تليغرام، إنستغرام، فيسبوك، ويوتيوب.