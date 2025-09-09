بديل واتساب وتليغرام.. ما هو تطبيق "ماكس" الروسي؟

🔹 البداية:
تطبيق "ماكس" جاء بعد فشل تطبيق سابق أطلقته شركة "VK" عام 2022. وفي مارس 2025، تم الكشف عن نسخة تجريبية تتضمن خدمات مراسلة ودفع رقمي وتطبيقات مصغّرة.
🔹 إطلاق رسمي:
في يونيو 2025، أعلنته الحكومة تطبيقًا وطنيًا. وبدءًا من سبتمبر، أصبح تثبيته إلزاميًا على جميع الأجهزة الجديدة المباعة داخل روسيا.
🔹 الترويج والمخاوف:
رُوّج للتطبيق عبر شخصيات مشهورة، لكن التطبيق تعرّض لانتقادات لضعف ميزاته، مع اتهامات باستخدام "بوتات" لتحسين التقييمات.
رغم ذلك، تقول الشركة إن عدد المستخدمين تجاوز 18 مليونًا.
🔹 القلق الغربي:
خبراء يحذرون من أن "ماكس" قد يصبح أداة للمراقبة، خاصة مع صدور قانون يسمح بتغريم المستخدمين فقط بسبب "البحث" عن محتوى محظور.
🔹 خلفية:
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة الكرملين ضد المنصات الأجنبية، حيث تم سابقًا حظر أو تقييد واتساب، تليغرام، إنستغرام، فيسبوك، ويوتيوب.
-
