تحذير لمستخدمي آيفون: احتيال جديد يخترق خوادم أبل لتنفيذ هجمات تصيّد

تفاصيل الهجوم:
المستخدمون يتلقون رسائل احتيالية تدّعي خصم مبلغ (مثل 599 دولارًا) عبر PayPal.
نص الاحتيال مدمج داخل دعوة تقويم iCloud، مما يجعل الرسالة تبدو وكأنها من أبل.
يتم توجيه الضحايا للاتصال برقم هاتف احتيالي، حيث يُخدع المستخدم لتثبيت برامج خبيثة أو مشاركة بيانات حساسة.
الهدف من الهجوم:
سرقة بيانات تسجيل الدخول
الوصول للحسابات المصرفية
تثبيت برمجيات خبيثة على أجهزة الضحايا
كيف تحمي نفسك:
لا تتفاعل مع تنبيهات تقويم أو رسائل غير متوقعة.
لا تتصل بالأرقام المدرجة في الرسائل المشبوهة.
فعّل ميزة التحقق بخطوتين واحذر من الروابط أو الدعوات غير الموثوقة.
استخدم أدوات الحماية من التصيّد، وحدث جهازك بشكل دوري.
