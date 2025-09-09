الثلاثاء 2025-09-09 04:17 م
 

"سيغنال" يقدم خطط نسخ احتياطي مجانية ومدفوعة للمحادثات

الوكيل الإخباري-   أعلن تطبيق "سيغنال" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نسخ محادثاتهم احتياطيًا مجانًا، تشمل الرسائل النصية وآخر 45 يومًا من الوسائط، بحد أقصى 100 ميغابايت.

كما كشف التطبيق عن أول خدمة مدفوعة بسعر 1.99 دولار شهريًا، تتيح نسخًا احتياطيًا كاملاً للوسائط حتى 100 غيغابايت، لمساعدة المستخدمين الذين يحتاجون إلى تخزين أطول وأكثر شمولًا.


الميزة الجديدة تُفعَّل من إعدادات التطبيق، وتستخدم تقنية "المعرفة الصفرية"، ما يعني أن النسخ مشفرة بالكامل وغير مرتبطة بهوية المستخدم. يُعطى كل مستخدم مفتاح استرداد مكوّن من 64 حرفًا لاسترجاع البيانات.


الميزة متوفرة حاليًا في النسخة التجريبية على نظام أندرويد، مع وعد بتوفيرها قريبًا على جميع المنصات، وتطوير إمكانية حفظ النسخ الاحتياطية في مواقع اختيارية أو نقل الرسائل بين الأجهزة.

 

