كيف تكشف وجود جهاز إيرتاغ يتتبعك؟

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون متتبع إيرتاغ من آبل مفيداً في العثور على العناصر الأكثر أهمية مثل المفاتيح والمحافظ وأجهزة التحكم عن بُعد وحتى الدراجات. لكن التقارير التي تفيد باستخدام الجهاز لتعقب الأشخاص دون موافقتهم تلقي بظلالها السلبية على استخدامه.



ودفع هذا آبل إلى إجراء تغييرات كبيرة في ما يمكن استخدام أيرتاغ من أجله وكيفية ذلك، مع إضافة التزامات للمالكي أيرتاغ مع التأكيد على أن هذه المتعقبات مخصصة فقط لتتبع ممتلكاتهم وليس التتبع غير المرغوب فيه للآخرين.

كيف تعرف ما إذا كان إيرتاغ يتتبعك.



إذا كنت تشك في أن شخصاً ما قد يتتبع تحركاتك باستخدام أيرتاغ، فقد ينبهك جهاز آيفون الخاص بك قبل أن تضطر إلى القيام بأي شيء. إذا كان شخص ما يتتبعك بدون إذن وتشعر أنك قد تكون في خطر، فاتصل بجهات إنفاذ القانون للحصول على مزيد من المعلومات حول مالك الجهاز.

1- تلقي تنبيه

إذا كنت تمتلك آيفون ويقوم أيرتاغ بتتبعك، فقد ينبهك هاتفك إلى "العثور على علامة أيرتاغ تتحرك معك". وسيحدث هذا ضمن الشروط التالية:



يتم فصل أيرتاغ عن مالكه



آيفون الخاص بك يعمل



يصدر أيرتاغ صوتاً عند تحريكه



يمكن أن يحدث هذا أيضاً مع ملحقات شبكة Find My الأخرى، مثل AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max. ستصدر جميع هذه العناصر صوتاً عند نقلها أثناء فصلها عن أصحابها.

2. تأكد من تشغيل إشعارات التتبع

إذا لم تتلق تنبيهاً، فقد تحتاج إلى اتباع هذه الخطوات لضمان تشغيل إشعارات التتبع:



انتقل إلى الإعدادات وحدد الخصوصية



اضغط على خدمات الموقع وقم بتشغيل خدمات الموقع



انتقل إلى خدمات النظام



قم بتشغيل كل من Find My iPhone والمواقع الهامة



ارجع إلى الإعدادات وحدد بلوتوث



قم بتشغيل البلوتوث



أخيراً، انتقل إلى تطبيق Find My واضغط على نفسك



قم بتشغيل إخطارات التتبع

3. تحقق من تطبيق Find My

عندما يتم فصل أيرتاغز عن أصحابها، فإنها تصدر صوتا ًعند نقلها لتسهيل عثور الآخرين عليها. إذا سمعت صوت أيرتاغ أو صوتاً آخر لا يمكنك التعرف عليه وتعتقد أنه قد يكون لعلامة أيرتاغ، فيمكنك فتح تطبيق Find My بعد التأكد من اكتمال الخطوة 2 ومعرفة ما إذا تم العثور على أيرتاغ.



تحقق من متعلقاتك بحثًا عن أيرتاغ، وتأكد من فحص السترات والحقائب، وفحص الجيوب الموجودة في بنطالك ومحفظتك.



4. تشغيل الصوت على أيرتاغ

إذا كنت تتحقق من تطبيق Find My بعد أن يتم تنبيهك بأن أيرتاغ تتحرك معك، يمكنك تشغيل صوت على الجهاز للعثور عليه بسهولة أكبر. يشبه هذا إلى حد كبير تتبع أيرتاغ الخاص بك، انتقل إلى تطبيق Find My من خلال النقر على التنبيه، ثم انقر فوق "متابعة" ثم "البحث عن الأماكن المجاورة". تحرك في أرجاء المكان، وتأكد من اتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة. هذه الميزة متاحة فقط في أجهزة iPhone 11 و 12 و 13 و 14 المزودة بتقنية النطاق العريض للغاية.



إذا لم تتمكن من تشغيل الصوت من تطبيق Find My، فهناك احتمال جيد بأن أيرتاغ لم يعد معك بعد الآن ولا يمكن لجهاز آيفون الخاص بك العثور عليه في مكان قريب.

5. انظر معلومات أيرتاغ

بمجرد أن تراقب أيرتاغ، يمكنك استخدام آيفون الخاص بك أو أي هاتف ذكي آخر مزود بتقنية NFC للاطلاع على معلومات أيرتاغ. ضع الجزء العلوي من آيفون بالقرب من الجانب الأبيض من أيرتاغ الموجود وانتظر حتى يتعرف هاتفك عليه. يظهر إشعار مع موقع ويب يحتوي على الرقم التسلسلي لـ أيرتاغ والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم هاتف المالك.

6. تعطيل أيرتاغ

سيؤدي تعطيل أيرتاغ إلى أن المالك لا يرى موقعه الحالي ولا الحصول على تحديثات له. لتعطيل أيرتاغ، تحتاج فقط إلى إزالة البطارية. يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط لأسفل ولف الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح أيرتاغ ثم إخراج البطارية، بحسب موقع زد نت.

