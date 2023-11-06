كيف تكون مدير تنفيذي ناجح ومؤثر في7 نصائح

الوكيل الإخباري - في فسيفساء عالم الشركات و الأعمال الواسعة، غالباً ما يقود شخص واحد الطريق: الرئيس المدير التنفيذيChief Executive Officer(CEO)،إن لم يكن مجرد لقب، فإن دور الرئيس التنفيذي هو مزيج متناغم من الرؤية والاستراتيجية والتنفيذ.

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هذا الدور مسؤول عن تحديد اتجاه الشركة ونبرة ووتيرة الشركة، وتؤثر قرارات وإجراءات الرئيس التنفيذي بشكل مباشر على نموها ونجاحها. ولكن ما هي الصفات والاستراتيجيات التي تساعد المديرين التنفيذيين على رفع الشركة من التحديات المطروحة إلى النجاح النهائي؟ وهل يجب الرئيس التنفيذي أن يكون غير إعتيادي في ظروف عالم اليوم؟

فيما يلي سبع نصائح مهمة لأي شخص يريد ترقي دور الرئيس التنفيذي الشهير:



اولاً، التحلي بالرؤية

كل رئيس تنفيذي مميز يفكر في المستقبل وله رؤية ثاقبة بعدية الأمد. عادة المدراء التنفيذيون غير راضين عن الوضع الراهن ويواصلون التفكير في الشيء الكبير التالي لشركتهم. يتطلب هذا التفكير الحالم رؤية ما وراء العقبات الحالية، والنظر في التغيرات في السوق وصورة واضحة عن المكان الذي يمكن أن تصل إليه الشركة خلال السنوات الخمس والعشر وحتى العشرين القادمة، وهو أمر صعب.



ثانياً، النزاهة التي لا هوادة فيها

عالم الأعمال مليء بقصص الرؤساء التنفيذيين الذين صعدوا بسرعة ليسقطوا من النعمة بسبب هفوات قانونية أو أخلاقية. الأصالة هي حجر الزاوية في الثقة، ولا يمكن للقائد أن يقود بدون ثقة. من المهم الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، والشفافية في التواصل والاعتراف عندما ترتكب خطأً.



ثالثاً، تحلى بالذكاء والاستثمار في فريقك

وراء كل رئيس تنفيذي ناجح فريق متخصص من الموظفين. اعلم أنه لا يمكنك فعل ذلك بمفردك. قم بالتوظيف بحكمة، وثق بفريقك، وامنحهم الأدوات والتدريب الذي يحتاجون إليه، واستمع دائماً إلى ملاحظاتهم. الفريق المدعوم جيداً هو فريق عالي الأداء.



رابعاً، التأقلم والقدرة على التكيف

إن بيئة الأعمال تشبه الرمال المتحركة، فهي تتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بها. لكي تنجح، عليك أن تتغير. وهذا يعني مواكبة اتجاهات الصناعة ْ وحركة الأسواق وفهم حتى العوامل الجيوسياسية المؤثرة، والانفتاح على التغيير، والتمتع بالحرية في التعافي من النكسات. تذكر أن الفشل ليس عكس النجاح؛ إنها جزء من الرحلة.



خامساً، التواصل الفعال

يتضمن دور الرئيس التنفيذي التواصل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، من الموظفين والمساهمين إلى العملاء ووسائل الإعلام. لذلك، من المهم إتقان التواصل الفعال. سواء كان الأمر يتعلق بتوضيح رؤية الشركة، أو معالجة المخاوف، أو الاحتفال بالمعالم الرئيسية، يجب أن تكون كلماتك وأفعالك مصدر إلهام وتحفيز.



سادساً، السفر الخاص

في الوقت الحاضر، قد يبدو هذا غير عادل، لكن السفر الشخصي يمكن أن يكون أداةلا تقدر بثمن بالنسبة للرؤساء التنفيذيين، مثل استخدام طائرة خاصة. بالإضافة إلى الرفاهية والراحة التي توفرها، فهي استراتيجية.

منها إدارة الوقت، مع السفر الخاص، لا تقضي ساعات في تأخير أو إلغاء الرحلات التجارية. كل لحظة مهمة، وكجولة خاصة فعالة تضمن لك قضاء وقت ممتع.كذلك السفر الخاص يمنحكالخصوصية، يمكن عقد مناقشات عمل مهمة على الطريق دون التخوف من تسريب معلومات عن شركتك.



سابعاً، التعلم المستمر والتطوير الذاتي

يفهم الرؤساء التنفيذيون الجيدون أن التعلم لا يتوقف أبداً. سواء كنت تحضر مؤتمرات صناعية، أو تقرأ أحدث الكتب مبيعاً في نظرية الأعمال، أو حتى تأخذ دروساً حول موضوعات خارج منطقة الراحة الخاصة بك في الاقتصاد الكلي والبرمجة، والذكاء الاصطناعي إلى علم النفس، فإن التطوير الشخصي والمهني المستمر أمر ضروري.



في الختام، فإن الرحلة لتصبح مديراً تنفيذياً ناجحاً ومؤثراً هي أيضاً مزيج من التفكير الاستراتيجي والنزاهة الشخصية والتواصل الفعال والمرونة والاستثمار في الفريق والسفر الشخصي وما إلى ذلك. اقبل أي نصيحة وستكون في طريقك لترك أثر لا يمحى علامة على تاريخ قيادة أعمال شركتك وموظفيك.