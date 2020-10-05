الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 12:51 م

لفترة محدودة .. 13 تطبيقا مجانيا على Google Play

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الوكيل الإخباري _ تعد التطبيقات المدفوعة أو التي تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية من التطبيقات العالية الموثوقية بالنسبة للمستخدمين وذلك لاحتوائها على عدد اعلانات أقل، كما انها لا تحتوي على روابط ضارة .

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وعادة ما يقوم متجر تطبيقات جوجل Google Play  بإجراء العروض المجانية على تطبيقات مختلفة موجودة لديه، خاصة التي تتطلب اشتراكا مدفوعا شهريا أو سنويا ، مثل تطبيقات الصور والتعديل على الفيديو ، وكذلك تطبيقات تحسين اداء الهاتف والبطارية وغيرها . 

حيث عمل مطورو التطبيقات على العديد من العروض على تطبيقاتهم المدفوعة لإجراء فرصة حقيقية يستطيع المستخدمون تجربتها  ومعرفة التطبيق للاشتراك فيه في وقت لاحق. 

تعرف على ابرز التطبيقات التي قامت Google Play بعرضها على متجرها مجانا ولفترة محدودة :


1- Learn German with MosaLingua : سعر الاشتراك 4.99$، مجاني لمدة يومين 


2- Personal Vault PRO – Password Manager : سعر الاشتراك3.49$، مجاني لمدة يومين 

3- Equalizer – Bass Booster pro : سعر الاشتراك 1.99$، مجاني لمدة 6 ايام .

4- Global Equalizer & Bass Booster Pro : سعر الاشتراك  1.99$، مجاني لمدة 6 ايام .

5- Hue Melodi – Philips Hue lights dancing to music : سعر الاشتراك 1.99$، مجاني لمدة 6 ايام .


6- English Tenses Big Table : سعر الاشتراك 1.99$، مجاني لمدة 7 أيام .

7- Trot – An app for all Places (Beta) : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة 7 أيام 

8- Caya Icon pack : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة يومين. 

9- Gear Conveyor Live Wallpaper : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة يومين. 

10 - Russia Live Wallpaper : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة يومين. 

11- Star 3D Live Wallpaper : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة يومين. 

12- PixxR Buttons Icon Pack : سعر الاشتراك 0.99$، مجاني لمدة يومين. 

13- PixxR2 icon pack : سعر الاشتراك  0.99$، مجاني لمدة يومين. 

المصدر : صدى البلد 

 

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