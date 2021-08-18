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الأربعاء، 18-08-2021 12:25 م

مايكروسوفت تريد تعزيز تطبيقات المستهلك

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الوكيل الإخباري - وظفت شركة مايكروسوفت مانيك جوبتا، الرئيس السابق للمنتجات في شركة أوبر، في محاولة متجددة لتعزيز تطبيقات المستهلك.

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ويكون جوبتا مسؤولاً عن مايكروسوفت تيمز للمستهلك وسكايب و GroupMe وقضى جوبتا أربع سنوات في أوبر يدير الفرق المختلفة التي تساهم في تطبيق أوبر كما أشرف على إدارة المنتجات لخرائط جوجل لمدة سبع سنوات.

 

وبينما يتمتع جوبتا بخبرة كبيرة في الخرائط، فإن هذا ليس سبب انضمامه إلى مايكروسوفت ويبدو أن عملاقة البرمجيات حريصة على الاستفادة من خبرته في التطبيقات التي تركز على المستهلك.

وقالت الشركة تجربة جوبتا لا تقدر بثمن بالنسبة لنا في بناء تجارب المستهلكين على مستوى عالمي عبر جميع أنحاء مايكروسوفت.

 

وتوضح التصريحات أن لدى الشركة طموحات كبيرة لجذب المستهلكين إلى استخدام مايكروسوفت تيمز، وفرص أخرى لإنشاء مجتمعات أو تطبيقات تركز على المستهلكين.

وحاولت الشركة الاستحواذ على مجتمعات شهيرة مؤخرًا، بما في ذلك تيك توك وديسكورد وبنترست وفي حين أن جميع الخدمات الثلاث مختلفة تمامًا، إلا أنها تشترك جميعًا في عنصر مجتمع مشترك تفتقر إليه عملاقة البرمجيات خارج إكس بوكس.

وحصل المنافسون مثل جوجل وأمازون وفيسبوك على تطبيقات كبيرة للمستهلكين مثل يوتيوب وإنستغرام وتويتش، وتدرك مايكروسوفت أنها بحاجة إلى شيء مشابه.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا يركز على صناع المحتوى والمجتمعات كما يركز على أفضل طريقة للاستفادة من السحابة للحصول على تطبيق أو مجتمع يركز على المستهلك.

وقال ناديلا في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام: تتمحور السنوات العشر القادمة حول الإبداع بقدر ما تتعلق بالاستهلاك والمجتمع من حوله.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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