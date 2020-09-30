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الأربعاء، 30-09-2020 03:47 م

ميزة شائعة بـ واتساب تعرضك للاختراق.. إليك كيفية تعطيلها

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الوكيل الإخباري _ حذر خبراء الإنترنت من ميزة شائعة بتطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp، يستغلها قراصنة الإنترنت، لتحميل الملفات الضارة على هاتفك الذكي.

وتقوم ميزة التنزيلات التلقائية لتطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، بتنزيل أي ملف يتم إرساله من أي جهة اتصال إلى هاتفك، وهي ميزة مفيد إلى حد ما، حيث تساعد مستخدمي واتساب على تنزيل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا بدلا من تنزيلها يدويا عن استقباله ضمن رسائل التطبيق.

ولكن قد تكون هذه الميزة خطيرة جدا إذا تمكن المتسللون من استغلالها، حيث أوضح خبير الإنترنت في شركة الأمن ESET""  جيك مور" في حديث مع مجلة "Forbes"، قائلا:"ببساطة يتم إرسال ملف ضار ضمن الرسائل الصوتية التي يتم إرسالها وحفظها بصورة تلقائية ضمن رسائلك على واتساب".


وقد أشارت بعض التقارير السابقة، إلى أن بعض المتسللين قاموا بإرسال ملفات GIF، ضارة للإستيلاء على هواتف المستخدمين، ويحث الباحث الأمني مستخدمي واتساب التعامل بحذر مع رسائل الوسائط التي يتم إرسالها عبر واتساب من أشخاص مجهولين.

ولحماية هاتفك من إختراق متسللو الإنترنت، إليك كيفية إيقاف تشغيل ميزة التنزيلات التلقائية على واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.

2. اضغط على الثلاث نقاط الأفقية، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.

3. من الإعدادات، اضغط على خيار الدردشات Chats، ثم مرر لأسفل للوصول إلى إعدادات الدردشة.

4. بجوار خيار عرض الوسائط قم بإيقاف تشغيل الزر لمنع واتساب من تنزيل وحفظ ملفات الوسائط تلقائيا على هاتفك.


المصدر : صدى البلد

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