نتفليكس استخدمت AV1 لأول مرة عبر أندرويد

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة نتفليكس عن دعمها لتقنية البث AV1 عبر بعض أجهزة التلفاز المحددة في البداية وتتضمن هذه القائمة أي تلفاز متصل بجهاز PS4 Pro. نتيجة لذلك إذا كان لديك أحد هذه الأجهزة، فإن بإمكانك تجربة تقنية البث AV1.





ونشرت الشركة هذه المجموعة من الأجهزة المدعومة:



1 - أجهزة UHD الذكية لعام 2020 من سامسونج المحددة.

2 - Samsung 2020 UHD QLED الذكية المحددة.

3 - Samsung 2020 8K QLED الذكية المحددة.

4 - The Frame 2020 الذكية من سامسونج.

5 - The Serif 2020 الذكية من سامسونج.

6 - أجهزة تلفزيون Samsung The Terrace 2020 الذكية.

7 - أي تلفزيون متصل بجهاز PS4 Pro يبث عبر تطبيق نتفليكس.

8 - أجهزة Amazon Fire TV محددة التي تعمل بنظام Fire OS 7 وما فوق.

9- أجهزة Android TV محددة التي تعمل بنظام التشغيل Android OS 10 وما فوق.



وقالت الشركة في تدوينة: نعمل مع شركاء خارجيين لتمكين المزيد والمزيد من الأجهزة لتقنية البث AV1. نتيجة لذلك نأمل أن يكون المزيد من الأجهزة متوافقة قريبًا. وتقول الشركة أيضًا إنها تستكشف إمكانية بث AV1 باستخدام HDR.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية