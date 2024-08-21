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وداعاً للأخضر ..تحديث جديد من واتساب يقلب الموازين

واتساب
واتساب
الأربعاء، 21-08-2024 12:15 م

الوكيل الإخباري-   كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة ستترافق مع التحديث الذي سيصبح متاحًا قريبًا، مع إصدار نسخته الجديدة على تطبيق "غوغل بلاي بيتا".

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ذكر تقرير نشره حساب "واتساب بيتا" أن الإصدار التجريبي المرتقب من واتساب سيسمح باختيار اللون الرئيسي للتطبيق، متخليًا عن اللون الأخضر الذي اشتهر به منذ إطلاقه.


تظهر صور أرفقها الحساب بمنشوره على "إكس" كيفية تنفيذ الميزة الجديدة المصممة لتغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق، والتي من المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي، دون تحديد موعد دقيق.


ويبدو أن واتساب بدأ في تنفيذ هذه الميزة من خلال تغيير اللون الأخضر الرئيسي للتطبيق في موضعين مختلفين.


على وجه التحديد، عند استخدام المظهر الفاتح، سيتم استبدال اللون الأخضر التقليدي باللون الأسود، مما يوفر مظهرًا أكثر حداثة وبساطة. بدلاً من ذلك، في المظهر الداكن، سيتحول اللون الرئيسي إلى اللون الأبيض، مما يعزز إمكانية القراءة.


غير متوفر على أندرويد أشار توضيح مرفق بالمنشور إلى أن هذه التغييرات تبيّن جهود واتساب لتحديث مظهر التطبيق، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في واجهتهم. ومع ذلك، فإن مجموعة واسعة من خيارات الألوان التي تم الإعلان عنها لن تكون متوفرة في البداية على نظام "أندرويد".


واستدرك المنشور قائلاً: "لكن من المحتمل إضافتها في إصدار مستقبلي يتمتع بميزات مماثلة لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع الأنظمة الأساسية في المستقبل".

 

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