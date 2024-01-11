أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

الوكيل الإخباري- رفعت محكمة العدل الدولية عصر اليوم أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

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وقال وزير العدل في جنوب افريقيا في مطلع الجلسة اليوم الخميس انهم يمدون ايديهم للشعب الفلسطيني بادراك كامل لانسانيتهم بما تسببت به اسرائيل من ابادة جماعية في قطاع غزة متعدية حق الدفاع عن النفس .



واضاف ان هذه الدعوى جاءت ضمن واجبهم كطرف مصادق على اتفاقية الابادة ، حيث لاحظت بلاده ما تقوم به اسرائيل من عنف ودمار وقتل منذ 75 عاماً زادت حدته بعد الـ 7 من اكتوبر متجاوزة جميع الحدود ومنتهكة جميع الادلة للاتفاقية .



وتالياً ابرز مرافعات الفريق القانوني لجنوب افريقيا بدعوتهم ضد اسرائيل في الجلسة الاولى امام محكمة العدل الدولية :

إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.



ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم.



فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية.



الأمر الآن يتعلق بالإجراءات المؤقتة التي يمكن للمحكمة فرضها قبل البت في القضية.



إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.

الغالبية العظمى من الضحايا في غزة أبرياء.



ينبغي وقف قتل غزة وشعبها.



نقص الدواء والماء والكهرباء في قطاع غزة يهدد الآلاف.



من حقنا ضمان المحافظة على أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم.



48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي.



الأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم.



المنشآت المدنية في قطاع غزة تحت القصف المستمر.



معظم مباني غزة ومنشآتها مسحت عن الأرض.



الشعب الفلسطيني في غزة محاصر ومحروم من أساسيات الحياة.



واجب الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة منع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها.



مبررات إسرائيل لأفعالها في قطاع غزة لا تبرئها من تهمة نية ارتكاب الإبادة.



13 دولة عبرت عن دعمها القضية، مما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة.



من حق الفلسطينيين في قطاع غزة عدم التعرض للإبادة الجماعية.



النية بارتكاب الإبادة واضحة في تصريحات القادة والجنود الإسرائيليين.



الوضع في غزة غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها.



الشعب الفلسطيني مهدد بالإبادة الجماعية.



خطابات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على الإبادة توجه أفعال الجنود في غزة.



الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها.



الوضع في غزة غير مسبوق.



الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين على مدى سنوات، ولذلك لجأنا إلى هذه المحكمة.



المدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



إسرائيل ارتكبت وترتكب أفعالا يمكن وصفها بالإبادة الجماعية.



ينبغي حماية حقوق الفلسطينيين بشكل عاجل.



من حق الفلسطينيين في غزة الاستفادة من بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

من واجبنا التطرق إلى الضرر الذي لا يمكن جبره.



مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة استشهدوا.



عائلات بأسرها في قطاع غزة تم تشتيتها واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة.



قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ 16 عاما.



هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة.



قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه.

ينبغي وقف قتل غزة وشعبها.



فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية.



ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم.

إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.



النية بارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل.



يتعرض الفلسطينيون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه.



أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.



الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى.



مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.



أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية.



إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها.

أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة.



إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال.



المصابون في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة.



إسرائيل تتعمد اختلاق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه.



إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.



شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع إلى 3 مراحل من التفتيش.



ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.



إسرائيل يتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة.



إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة.



الجنود الإسرائيليون يؤمنون بأن إجراءاتهم في غزة مقبولة.



إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.



جنوب أفريقيا مصدومة من رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



اتفاقية منع الإبادة تهدف لحماية الشعوب وواجب المجتمع الدولي منع انتهاكها.



هناك مؤججون ومحرضون على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل، منهم رئيس الحكومة.



إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية كثيرة في قطاع غزة.



إسرائيل مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية بقطاع غزة.



قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية.



إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين، وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.



أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



