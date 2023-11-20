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أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال في غزة خلال 72 ساعة

الإثنين، 20-11-2023 08:37 م

أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال في غزة خلال 72 ساعة

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 الساعة الماضية منها 10 ناقلات جند.

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وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية له، إن المجاهدين نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

 

وأضاف أن المقاومة نصبت كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي.

 

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة، لافتا إلى أن العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية.

 

وبيّن أن المجاهدين استهدفوا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد.


ورجح أبو عبيدة أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.


ولفت أيضا إلى أن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير والقضاء على المدنيين.

 




 

 


 

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