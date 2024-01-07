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القناة 12 الإسرائيلية: تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين

الأحد، 07-01-2024 08:42 م

أسامة حمدان: العدو لم يحقق أي إنجاز والمقاومة تتحكم في مسار المعركة

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الوكيل الإخباري - كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان أن العدو لم يحقق أي إنجاز على الأرض، مؤكدا أن قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة وتواصل مقاومة العدو وهي تتحكم في مسار المعركة.

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وقال حمدان اليوم الأحد، إن من يقرر مصير فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها فقط، لافتا إلى أن أرضنا لن تكون إلا أرضا فلسطينية للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن هناك تكرار لمسألة تهجير الشعب الفلسطيني تحت عنوان ساذج هو الهجرة الطوعية.

 

وأشار حمدان إلى أن المقاومون في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون العدو الخسائر.

 

وبيّن أن استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان.


وشدد حمدان على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماح لمرور المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأوضح أن عملية الاغتيال الإسرائيلية في بيروت لن تكسرنا ولن تؤثر في عزم المقاومة.

 




 

 


 

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