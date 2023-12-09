حماس: ندين إدارة بايدن إفشال قرار وقف العدوان على غزة

الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة.

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واعتبرت حماس في بيان لها، بأن الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، عبر دعمها السياسي والعسكري للإحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

وشكرت في بيانها الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية.



ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الإحتلال الإسرائيلي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

